الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل من الداخلية حول تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

وزارة الداخلية - ابشر
وزارة الداخلية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

بيان الداخلية:

اضافة اعلان
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ).
أقدم / عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية -، على قتل / سعد بن فريد بن محمد الشهراني - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء بتاريخ 05 / 03 / 1445هـ الموافق 20 / 09 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

اقرأ أيضا

الجوازات
5:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات

gffhfz
4:51 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيره مع صواعق على وادي سبه بالباحة

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
4:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الطاقة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أزمة أسعار البنزين لديكم نتيجة نقص القدرات التكريرية

أخبار السعودية
4:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدعم السكني ومصير الدعم الإضافي وتطبيق لمنع الزحام أمام المدارس

اقرأ أيضا

عاجل.. إحباط تهريب 8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالشرقية

ارتكب جريمة قتل بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً في جان بنجران

فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطالبات

هيئة المنافسة تسمح باستيراد قطع غيار سيارات مطابقة للجودة

51 لغة عالمية لإرشاد قاصدي بيت الله الحرام

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 3:55 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ارتكب جريمة قتل بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً في جان بنجران

الداخلية 1:14 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

قتل مواطنًا بهذه الطريقة.. تنفيذ حكم الشرع في بندر الحربي بالمدينة

وزارة الداخلية - ابشر 1:29 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

أنهى حياة وافد بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ سوداني بالرياض

أهم 10 8:47 م الخميس، 31 أغسطس 2023

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل الأم وابنها وموقف مفاجئ من أسرة حارق المصحف

اقرأ أيضا

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
2:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الموارد: احتساب مواطني دول الخليج من ضمن نسب التوطين

أخبار السعودية
1:33 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إجازة اليوم الوطني وعشرات الوظائف بـ روشن وأرامكو

غعه 6
11:46 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

الهيئة الملكية بالعلا
11:41 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

تعرف على التفاصيل.. 45 وظيفة في الهيئة الملكية بالعلا والرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الجوازات
5:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات

وزارة الداخلية - ابشر
5:36 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بيان عاجل من الداخلية حول تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:27 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

التأمينات: 4 حالات لصرف معاش الدفعة الواحدة للمستفيد

زلازل
5:25 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بعد الأردن .. زلزال جديد يضرب سواحل دولة عربية

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
4:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الطاقة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أزمة أسعار البنزين لديكم نتيجة نقص القدرات التكريرية

أخبار السعودية
4:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدعم السكني ومصير الدعم الإضافي وتطبيق لمنع الزحام أمام المدارس