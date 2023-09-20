بيان عاجل من الداخلية حول تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:





بيان الداخلية:

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قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ).أقدم / عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية -، على قتل / سعد بن فريد بن محمد الشهراني - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء بتاريخ 05 / 03 / 1445هـ الموافق 20 / 09 / 2023م بالمنطقة الشرقية.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.