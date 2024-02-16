ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 28.775 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 133 على التوالي إلى 28.775 شهيدًا، والجرحى إلى 68.552 جريحًا؛ ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.





استشهاد 112 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 112 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 157 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.





استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين



الرئيس البرازيلي يدعو مجلس الأمن لتبني قرار إنشاء دولة فلسطينية



كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، في قصف استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات قوات الاحتلال استهدفت عدة منازل في شمال مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح .من جانبها حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من خطورة الوضع الإنساني في مدينة رفح المكتظة بنحو مليون ونصف المليون نازح، في ظل تهديد قوات الاحتلال باجتياح المدينة.ومن جهته، دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مجلس الأمن إلى تبني قرار لتأسيس دولة فلسطينية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك سلام دون دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في كلمه خلال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.