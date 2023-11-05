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احذر الأطعمة الثقيلة .. 7 استعدادات مسبقة تسهّل عليك العمرة

العمرة
أرشيفية
أ أ

وجهت وزارة الحج والعمرة عدة نصائح للمعتمرين قبل التلبس بماسك العمرة، حتى يتم أداء الشعيرة بهدوء ويسر.

وكتبت الوزارة على صفحتها على منصة "إكس"، الاستعداد المسبق يسهّل عليك رحلة أداء العمرة، والتي جاءت كالآتي:اضافة اعلان

استعدادات تسبق العمرة:



1-احذر الأطعمة الثقيلة.

2- شرب كمية كافية من السوائل.

3- الاستحمام قبل القدوم إلى المسجد الحرام.

4- ممارسة رياضة المشي في الأيام التي تسبق العمرة.
5- تناول الأدوية في موعدها.

ترطيب مناطق الوزن الزائد لتجنب تسلخات المشي.

7- أخذ قسط كاف من النوم في الليلة التي تسبق العمرة.

الحفاظ على الصحة في العمرة:



وفي وقت سابق دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للحفاظ على صحتهم أثناء أداء العمرة. 

وأوصت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" باتخاذ الآتي: 

-اصطحب وصفة دوائك.

-اشرب سوائل كافية.
-ارتد الكمامة عند الزحام.

-تجنب الحرارة والإجهاد.

-تعامل مع محلات الحلاقة المرخصة.

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