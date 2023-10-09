الرئيس التونسي يستقبل وزير الحج والعمرة

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استقبل فخامة الرئيس الدكتور قيس سعيد، وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أثناء زيارته إلى الجمهورية التونسية.



جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن اضافة اعلان



الأولوية لمن يسبق من الدول في الموسم القادم



تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية



وأطلع الربيعة، رئيس تونس على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والتسهيلات المقدّمة لزوار الحرمين الشريفين من كل العالم.وكان الوزير، صرح بأنه لن تكون هناك معاملة تفضيلية لحجاج دولة على حساب أخرى في توزيع المواقع بالمشاعر المقدسة في الموسم القادم،وحسب صحيفة "عكاظ"، فقد أكد الوزير أن المواقع سوف تحدد بناء على من ينتهي أولا من جميع التعاقدات ويكون مستعدا وجاهزا للعام القادم.بين الربيعة أنه تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج القادم المتضمنة حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، لضمان الاستعداد المبكر لحج العام القادم 1445هـ.