الرئيس التونسي يستقبل وزير الحج والعمرة

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استقبل فخامة الرئيس الدكتور قيس سعيد، وزير الحج
والعمرة توفيق الربيعة أثناء زيارته إلى الجمهورية التونسية.
جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمنوأطلع الربيعة، رئيس تونس على جهود المملكة في خدمة ضيوف
الرحمن، والتسهيلات المقدّمة لزوار الحرمين الشريفين من كل العالم.
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الأولوية
لمن يسبق من الدول في الموسم القادموكان
الوزير، صرح بأنه لن تكون هناك معاملة تفضيلية لحجاج دولة على حساب أخرى في توزيع المواقع
بالمشاعر المقدسة في الموسم القادم،
وحسب صحيفة "عكاظ"، فقد أكد الوزير أن المواقع سوف تحدد بناء على من ينتهي أولا من جميع التعاقدات ويكون مستعدا وجاهزا للعام القادم.