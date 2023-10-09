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صحيفة تواصل الالكترونية

الرئيس التونسي يستقبل وزير الحج والعمرة

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وزير الحج ورئيس تونس
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استقبل فخامة الرئيس الدكتور قيس سعيد، وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أثناء زيارته إلى الجمهورية التونسية.

جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمناضافة اعلان

وأطلع الربيعة، رئيس تونس على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والتسهيلات المقدّمة لزوار الحرمين الشريفين من كل العالم.

الأولوية لمن يسبق من الدول في الموسم القادم

وكان الوزير، صرح بأنه لن تكون هناك معاملة تفضيلية لحجاج دولة على حساب أخرى في توزيع المواقع بالمشاعر المقدسة في الموسم القادم،
 وحسب صحيفة "عكاظ"، فقد أكد الوزير أن المواقع سوف تحدد بناء على من ينتهي أولا من جميع التعاقدات ويكون مستعدا وجاهزا للعام القادم.

تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية

بين الربيعة أنه تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج القادم المتضمنة حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، لضمان الاستعداد المبكر لحج العام القادم 1445هـ.

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