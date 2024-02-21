في جدة.. ملتقى التوظيف يدعو لدعم المهارات والتطوير الذاتي

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أكد ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف 2024 بشعار "التوطين من أجل الاستدامة"، على أهمية التطوير الذاتي، وتعلم المهارات الجديدة.



جلسات ملتقى التوظيف



بناء الهوية الشخصية



زيادة فرص النجاح



المعرض انطلق تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وحملت الجلسة الأولى عنوان "التطوير الذاتي وأثره على الاستقرار المهني"، وأدارها نائب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور لؤي بن بكر الطيار؛ بمشاركة مختصين في الاستثمار والموارد البشرية، وفقا لـ"المدينة".وناقشت الجلسة بناء الهوية الشخصية لدى الشباب الباحث على العمل، والتطوير المهني وتنمية المهارات المهنية، وثورة الاتصالات والتقنية والتوسع في الحقل المعرفي.وأوضحت الجلسة أنَّ التطوير الذاتي يشير إلى الجهود التي يبذلها الفرد لتحسين وتطوير مهاراته ومعرفته في مجال عمله؛ ويعتبر عملية مستمرة لتعزيز القدرات الشخصية والمهنية، وتحسين الأداء في العمل، مشيرةً إلى أنَّه من خلال التطوير الذاتي يمكن للفرد تعلم مهارات جديدة ليصبح أكثر جاهزية وكفاءة في أداء واجباته الوظيفيَّة؛ ممَّا يزيد من فرص الاستقرار المهني.وخلص المشاركون في الجلسة إلى أنَّ التطوير الذاتي يزيد من فرص النجاح والتقدم في مجال العمل، والمساهمة في زيادة الثقة بالنفس، والتكيف مع المتغيرات، وفتح الأبواب لفرص جديدة. ويستهدف الملتقى توفير 1500 وظيفة للباحثين عن عمل.