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"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على المنطقة الشرقية

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المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على المنطقة الشرقية والتي تشمل "الجبيل والخبر والخفجى والدمام والظهران ورأس تنورة".

شبورة مائية:اضافة اعلان


وأوضح أنه من المتوقع تكون شبوره مائية عبارة عن ضباب خفيف تصاحبها تدني في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح مابين 3 وحتى 5 كم.

وأضاف أن بداية الإنذار الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة وينتهي في الثامنة مساء.

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل" رفحاء".
2 - منطقة تبوك، وتشمل"الوجه وأملج وضباء".
3 - المنطقة الشرقية، وتشمل "النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسلمي وبقعاء والشنان وبقعاء وحائل والغزالة وموقق".
5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد وبدر وينبع"
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والليث ورهاط ومدركة وبحرة والطائف".
7 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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