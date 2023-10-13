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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. مياه الأمطار والسيول تُحوّل شوارع جازان لأنهار

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مياه الأمطار تغرق شوارع جازان
أ أ
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شهدت مدينة جازان، مساء اليوم الجمعة، تساقط كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت إلى جريان السيول التي حولت الشوارع إلى بحيرات وأنهار جارية.اضافة اعلان
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت السيول شوارع جازان لبحيرات وأنهار نتيجة تساقط هطول أمطار غزيرة.

أمطار رعدية حتى الأربعاء القادم بهذه المناطق

وأوضح أن الحالة المطرية تشمل مناطق، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق، ابتداء من غد (السبت) وحتى الأربعاء القادم، من تاريخ 14ـ 18 أكتوبر.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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