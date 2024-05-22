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وزير الداخلية يدشن تعديل وتمديد تراخيص الدفاع المدني وعدداً من الخدمات الإلكترونية

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وزير الداخلية
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تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، سير العمل في المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة أجراها لمقر المديرية بالرياض.اضافة اعلان

هوية بوابة سلامة المطورة:

ودشن خلال الزيارة، هوية بوابة سلامة المطورة، التي تمكّن منشآت القطاعين العام والخاص الاستفادة من إجراءات التراخيص وفق منظومة إلكترونية متكاملة مع عدة جهات حكومية؛ وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمر وتحقيق البيئة الآمنة بالمنشآت من خلال توفير إجراءات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق.

كما دشن وزير الداخلية خلال حفل أعد بهذه المناسبة، عددًا من الخدمات الإلكترونية التي شملت خدمة تعديل وتمديد التراخيص، وخدمة بيان رحلة المستثمر، ليصل بذلك عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة سلامة من خلال منصة "أبشر أعمال" إلى 34 خدمة.

استعراض آليات وحضور الحفل:

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد استعرض عدداً من الآليات الحديثة، والفرق المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفق أحدث التجهيزات الفنية العالمية والخدمات التقنية الحديثة، واستمع إلى شرح موجز قدمه مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج عن الجهود التي نفذتها المديرية خلال العام 2023م، والمستهدفات للعام 2025/2024.

حضر الحفل، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقادة القطاعات الأمنية.

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