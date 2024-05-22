عاجل.. 7 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال.. النيابة العامة تحدد عقوبة الاستيلاء على مال الغير بالخداع والإيهام

أ أ

حددت النيابة العامة عقوبة من يقوم بالاستيلاء على مال الغير عبر استخدام وسائل الخداع والاحتيال والإيهام.



عقوبة الاستيلاء على مال الغير:

الاستيلاء على مجوهرات عن طريق الاحتيال المالي:

وكتبت النيابة العامة على حسابها في منصة إكس: "يحظر الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله، وقرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها".وأوضحت أن كل من يقوم بالاستيلاء على مال الغير عبر طرق الكذب أو الخداع أو الإيهام ستطبق عليه عقوبة بالسجن لمدة تصل لسبع سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال.وفي وقت سابق أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن استولى على مجوهرات عن طريق الاحتيال المالي.وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وإرساله إيصالات بنكية وهمية، والاستعانة بعدد من مندوبي تطبيقات التوصيل؛ لاستلام تلك المجوهرات وتسليمها في أماكن مجهولة، وقد بلغت قيمة المجوهرات المستولى عليها نتيجة الاحتيال (نصف مليون ريال).