الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

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عاجل.. التقديم بدأ الآن .. جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في 36 تخصصا

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جامعة طيبة
أ أ
أعلنت جامعة طيبة عن وظائف أكاديمية (معيدين) و (معيدات) لحملة البكالوريوس في (36 تخصص) في المدينة المنورة وفروعها في العلا وينبع، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:


- الجراحة.
- الأذن والأنف والحنجرة.
- علم العيون.
- علم الأمراض.
- النساء والتوليد.
- علوم الرياضة - النشاط البدني.
- الإدارة.
- الموارد البشرية.
- ريادة الأعمال.
- المحاسبة.
- القانون العام - القانون الجنائي.
- القانون الخاص - القانون المدني.
- القانون الخاص - القانون التجاري.
- القانون الخاص - قانون المرافعات.
- الصيدلة السريرية.
- تقنية الأشعة التشخيصية.
- التمريض والقبالة.
- علوم البيانات وتحليلها.
- هندسة الحاسب.
- علوم الحاسب.
- نظم المعلومات الحاسوبية.
- علم البيانات.
- الأمن السيبراني.
- التغذية السريرية.
- التغذية العلاجية.
- الهندسة الكهربائية.
- هندسة الإلكترونيات.
- الهندسة الكيميائية.
- تكوين وتصميم العمليات.
- الرياضيات.
- الرياضيات - الجبر.
- الهندسة الصناعية.
- نظم العمليات الصناعية والإمداد.
- الهندسة المعمارية (المدنية).
- الأنظمة الإنشائية (إنشاءات).
- الاتصال والإعلام.
- الصحافة.
- علم المعلومات.
- تمريض الباطنة والجراحة.
- تمريض الرعاية الحرجة.
- تمريض الأمومة والطفولة.
- علاج النطق والتخاطب - أمراض التخاطب.
- علاج النطق والتخاطب - السمعيات.
- التسويق.
- الرياضيات - التحليل الدالي.
- الفيزياء.
- وغيرها.

مقر الوظائف:


- المدينة المنورة.
- محافظة ينبع.
- محافظة العلا.

ملاحظة


- التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيح نهائياً.
- الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.
- التقديم يكون على وظيفة واحدة فقط وفي حال عدم اكتمال الطلب يتم استبعاد المتقدم.
- متابعة الطلب تتم من خلال النظام الإلكتروني للتقديم.
- التخصصات المتاحة للتقديم (رجال / نساء) سيتم الترشيح لها وفق احتياج الكلية.

المستندات المطلوبة:


1- الهوية الوطنية.
2- مؤهل البكالوريوس مع المعادلة للحاصلين عليها من الخارج.
3- كشف الدرجات الأكاديمية.

الشروط العامة:


1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- اجتياز الكشف الطبي.
3- حسن السيرة والسلوك.
4- أن لا يزيد عمر المتقدم عن (30) سنة.
5- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو موصى بها من قبل وزارة التعليم مع أرفاق معادلة الشهادة.
6- لا يقل التقدير العام في البكالوريوس (انتظام) عن جيد جداً.

التفاصيل والتخصصات:


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موعد التقديم:


- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:

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