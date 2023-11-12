عاجل.. التقديم بدأ الآن .. جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في 36 تخصصا

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أعلنت جامعة طيبة عن وظائف أكاديمية (معيدين) و (معيدات) لحملة البكالوريوس في (36 تخصص) في المدينة المنورة وفروعها في العلا وينبع، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة:



مقر الوظائف:



ملاحظة



المستندات المطلوبة:



الشروط العامة:



التفاصيل والتخصصات:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- الجراحة.- الأذن والأنف والحنجرة.- علم العيون.- علم الأمراض.- النساء والتوليد.- علوم الرياضة - النشاط البدني.- الإدارة.- الموارد البشرية.- ريادة الأعمال.- المحاسبة.- القانون العام - القانون الجنائي.- القانون الخاص - القانون المدني.- القانون الخاص - القانون التجاري.- القانون الخاص - قانون المرافعات.- الصيدلة السريرية.- تقنية الأشعة التشخيصية.- التمريض والقبالة.- علوم البيانات وتحليلها.- هندسة الحاسب.- علوم الحاسب.- نظم المعلومات الحاسوبية.- علم البيانات.- الأمن السيبراني.- التغذية السريرية.- التغذية العلاجية.- الهندسة الكهربائية.- هندسة الإلكترونيات.- الهندسة الكيميائية.- تكوين وتصميم العمليات.- الرياضيات.- الرياضيات - الجبر.- الهندسة الصناعية.- نظم العمليات الصناعية والإمداد.- الهندسة المعمارية (المدنية).- الأنظمة الإنشائية (إنشاءات).- الاتصال والإعلام.- الصحافة.- علم المعلومات.- تمريض الباطنة والجراحة.- تمريض الرعاية الحرجة.- تمريض الأمومة والطفولة.- علاج النطق والتخاطب - أمراض التخاطب.- علاج النطق والتخاطب - السمعيات.- التسويق.- الرياضيات - التحليل الدالي.- الفيزياء.- وغيرها.- المدينة المنورة.- محافظة ينبع.- محافظة العلا.- التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيح نهائياً.- الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.- التقديم يكون على وظيفة واحدة فقط وفي حال عدم اكتمال الطلب يتم استبعاد المتقدم.- متابعة الطلب تتم من خلال النظام الإلكتروني للتقديم.- التخصصات المتاحة للتقديم (رجال / نساء) سيتم الترشيح لها وفق احتياج الكلية.1- الهوية الوطنية.2- مؤهل البكالوريوس مع المعادلة للحاصلين عليها من الخارج.3- كشف الدرجات الأكاديمية.1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- اجتياز الكشف الطبي.3- حسن السيرة والسلوك.4- أن لا يزيد عمر المتقدم عن (30) سنة.5- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو موصى بها من قبل وزارة التعليم مع أرفاق معادلة الشهادة.6- لا يقل التقدير العام في البكالوريوس (انتظام) عن جيد جداً.- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.- من خلال الرابط التالي: