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إنجاز جديد .. طلاب بجامعة الملك فهد للبترول يبتكرون طائرة "درون" متقدمة

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جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
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ابتكر طلاب سعوديون من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن طائرة درون متقدمة قادرة على التعرف على الاشخاص وكشف الأماكن وحماية المنشآت الحكومية وحدود الدول.اضافة اعلان

 في وقت سابق، أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن شروط القبول للعام الجامعي 2024-2025.

وتشمل شروط القبول العامة ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% في التخصص العلمي.
أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة 55 في اختبار STEP أو ما يعادلها في اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
أن يجتاز المتقدم اختبار القبول الشامل الذي تعقده الجامعة.

وتشمل شروط القبول الخاصة بكل تخصص ما يلي:


الهندسة: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في التخصص العلمي بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، وأن يكون حاصلًا على درجة 55 في اختبار STEP أو ما يعادلها في اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.

العلوم: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في التخصص العلمي بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، وأن يكون حاصلًا على درجة 55 في اختبار STEP أو ما يعادلها في اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.

الحاسب الآلي: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في التخصص العلمي أو الإداري بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، وأن يكون حاصلًا على درجة 55 في اختبار STEP أو ما يعادلها في اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.

الإدارة: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في التخصص العلمي أو الإداري بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، وأن يكون حاصلًا على درجة 55 في اختبار STEP أو ما يعادلها في اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.

وتبدأ فترة التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم الأحد، 24 يوليو 2023، وتنتهي يوم الخميس، 15 سبتمبر 2023.

وتعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أفضل الجامعات في العالم في مجال الهندسة والعلوم والحاسب الآلي والإدارة. وتتميز الجامعة بجودة التعليم، وتنوع البرامج الدراسية، والبيئة الأكاديمية المتميزة.

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