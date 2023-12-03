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"إحكام" تكشف الفرق بين طلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صكّ الإستحكام

منصة إحكام
إحكام
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كشفت منصة إحكام عن الفرق بين طلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صكّ الإستحكام.

إضافة البيانات الناقصةاضافة اعلان

وأوضحت أن طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام هو تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 / 3 / 1441 هـ والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام مثل : الإعلان في الصحيفة أو إضافة الأطوال والمساحة، والتعديل الذي يؤثر على المجاورين ومخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.

وفيما يخص طلبات التعديل الشكلية أشارت إحكام إلى أنها طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 / 3 / 1441 هـ والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.

إضافة المساحة الإجمالية

وتابعت: مثل  إضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الاسم أو اللقب وتعديل خطأ مادي كتابي، وإضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي، أو إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، أو تعديل رقم السجل المدني، أو تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة دون أن يكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين، أو إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، أو تحويل القياسات إلى مترية.

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