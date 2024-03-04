شاهد.. أمطار رعدية غزيرة غرب ضرماء

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي هطول أمطار رعدية غزيرة على ضرماء بمنطقة الرياض، وسط توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على ضرماء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.