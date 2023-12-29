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عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى 11 مساءً

أمطار الرياض
أمطار الرياض
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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، بالإنذار الأحمر، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العديد من المحافظات والمراكز بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض

وتوقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على "الدوادمي، عفيف، الدرعية، العاصمة الرياض، ثادق، حريملاء، رماج، ضرما، مرات، الزلفى، الغاط، المجمعة، شقراء، الخرج، الدلم، المزاحمية، الحريق، الرين، القويعية، حوطة بني تميم".


رياح شديدة وصواعق رعدية

مبينًا أن أهم تأثيراتها المصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وقال المركز إن هذه الحالة تبدأ من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

أمطار ورياح وضباب على 3 مناطق

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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