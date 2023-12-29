"الغطاء النباتي" يزرع مليون شجرة في واحة بريدة بالتعاون مع القطاع الخاص "فيديو"

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أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الشركة الوطنية للمياه؛ زراعة مليون شجرة في واحة بريدة، التي تقع على مساحة كلية تتجاوز 28 مليون متر مربع في منطقة القصيم. اضافة اعلان

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، من خلال البرنامج الوطني للتشجير.









برنامج الغطاء النباتي للتشجير

ويعد القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مشاريع التشجير التي يشرف عليها المركز على مستوى المملكة.وتهدف مشاريع التشجير إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض، وتعزيز الممارسات المستدامة.









إطلاق برنامج التشجير في 13 فرعًا



تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها



وأطلق مركز "الغطاء النباتي" مؤخرًا البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في 13 فرعًا على مستوى مناطق المملكة.ويحظى البرنامج بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية وعموم المجتمع من المتطوعين والمتطوعات، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.يشار إلى أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها.إضافة إلى الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.



