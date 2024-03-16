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فيديو لمقيم يضرب زوجته في مكة.. وتحرك فوري من الشرطة يطيح به ويكشف هويته

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المتهم
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 قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية الميانمارية لاعتدائه بالضرب على زوجته لخلاف بينهما من خلال محتوى مرئي متداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

حملات وزارة الداخلية:

وفي وقت سابق، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 26/ 08/ 1445 هـ الموافق 07/ 03/ 2024 م إلى 03/ 09/ 1445هـ الموافق 13/ 03/ 2024م، عن النتائج التالية:
 أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19746) مخالفًا، منهم (11250) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5511) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2985) مخالفًا لنظام العمل.
 ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (972) شخصًا (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (109) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
 ثالثًا: تم ضبط (24) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
 رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (60430) وافدًا مخالفًا، منهم (55812) رجلًا، و(4618) امرأة.
 خامسًا: تم إحالة (53252) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1740) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11953) مخالفًا.

عقوبة مخالفي نظام أمن الحدود:

 وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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