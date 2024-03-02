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صحيفة تواصل الالكترونية

توسيع نطاق شبكة 5G في المسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان

توسعة نطاق الاتصالات بالمسجد الحرام
توسيع نطاق شبكة 5G في المسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان
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 قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوسيع نطاق شبكة 5G داخل المسجد الحرام؛ لتغطية بئر زمزم وبدروم توسعة الملك فهد.اضافة اعلان

توسيع نطاق شبكة 5G في المسجد الحرام

وجاء توسيع نطاق شبكة 5G بالمسجد الحرام، بدعم من وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الملكية لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتكامل جهود الجهات في خدمة ضيوف الرحمن.


فوائد توسعة نطاق شبكة 5G  في المسجد الحرام

 وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة إنتاج مياه زمزم من خلال مراقبة منسوب المياه داخل البئر، وإرسال البيانات مباشرة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم.
كما ستسهم الشبكة في تحسين جودة نقل الدروس الدينية وبثها مباشرة على منصة منارة الحرمين، ليصل محتواها إلى مختلف أنحاء العالم.
 وتعمل الهيئة العامة على توسيع نطاق تغطية شبكة لتشمل التوسعة السعودية الثالثة خلال شهر رمضان، لضمان أفضل تجربة للمصلين والمعتمرين.

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