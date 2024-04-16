الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

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إجراءات صارمة من التعليم للقضاء على ظاهرة الغياب الجماعي المتكرر

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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تؤكد وزارة التعليم على أهمية الانضباط في المدارس في جميع المناطق مع استئناف الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

تحقيق الانضباط المدرسياضافة اعلان

وتؤكد الوزارة، أن الانضباط المدرسي سبب رئيس لتفوق الطلاب والحجر الأساس في بناء شخصيتهم المستقبلية وتحقيق المنجزات الخاصة بالعملية التعليمة.
وتشدد وزارة التعليم على ضرورة ضبط الحضور المدرسي والقضاء على ظاهرة الغياب الجماعي المتكرر بإجراءات صارمة يتم تعميمها على جميع الإدارات التعلمية.

عقوبات التغيب عن الدراسة بدون عذر 

غياب لمدة 3 أيام: إنذار.
غياب لمدة 5 أيام: إنذار ثان.
غياب لمدة 10 أيام: استلام تعهد خطي من ولي الأمر.
غياب لمدة 15 يومًا: تحويل الملف الطلابي من المدرسة إلى إدارة الرعاية الطلابية.

الحد الأقصى لغياب الطالب

يصل الحد الأقصى للغياب إلى 20% من الساعات المقررة على الطالب.

متى يفصل الطالب بسبب الغياب؟

عند تجاوز غياب الطالب 15 يومًا متصلة دون تقديم عذر مقبول يصدر قرار بفصله.


وعاد بالأمس،  أكثر من 6 ملايين من طلاب وطالبات التعليم العام، إلى مقاعد الدراسة لاستئناف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ، آخر الفصول الدراسية لهذا العام.
ويأتي ذلك بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك، التي استمرت لمدة 17 يومًا من 18 رمضان إلى 5 من شوال. 
وتفرض الوزارة عقوبات على الطلاب والطالبات المتغيبين بدون إذن وتشمل الإنذارات المتتالية ونقل الملف الطلابي في حال الغياب المستمر.


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