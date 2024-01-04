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حافلة نقل الموظفين تتحرك وقت المغرب وتصل بعد العشاء.. ماذا يفعل الركاب؟

الشيخ سعد الخثلان
الخثلان
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رد الدكتور سعد الختلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن تحرك حافلة وقت المغرب ووصولها بعد العشاء وماذا ينبغي على الركاب فعله حتى لا تفوتهم الصلاة.اضافة اعلان

حافلة نقل الموظفين تتحرك وقت المغرب وتصل بعد العشاء .. ماذا يفعل الركاب؟


قال "الخثلان" إنه ينبغي التحدث مع المسؤول وإيقاف الحافلة لصلاة المغرب وإذا لم يطعهم قائد الحافلة، فهم يصلون في الحافلة على حسب حالتهم، ويمكهم الصلاة في الممرات صلاة كاملة بأركانها وواجباتها وليس لهم أن يأخروا الصلاة على وقتها".

هل يُستحب صوم النافلة في السفر لمن لا يجد المشقة؟


في وقت سابق، كشف "الخثلان" عن حكم صوم النافلة في السفر لمن لا يجد المشقة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن صوم النافلة يستحب إذا لم يجد الشخص مشقة، وذلك لقول حمزة بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم:" إني أسافر فهل علي حرج أن أصوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أراد أن يصوم فلا حرج عليه".

من يجد مشقة في السفر فلا يصوم


وأضاف أن الأمر في هذا الأمر واسع، وأن من لم يجد مشقة في السفر وأراد أن يتقرب إلى الله ويصوم فهذا هو الأفضل.

وأكد أن من ينبغي له أن يأخذ بالرخصة بالفطر في السفر هو الذي يجد مشقة، ومن لا يجدها فالأفضل له الصوم.



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