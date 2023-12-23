السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ما حكم منح الصيدليات نقاطا مجانية للمشتري؟

سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن حكم منح الصيدليات نقاطا مجانية للمشتري.

حكم منح الصيدليات نقاطا مجانية للمشتري 

اضافة اعلان

وقال الخثلان: تقوم بعض المحلات التجارية كالصيدليات ونحوها بمنح نقاط مجانية للمشتري،ويخصم للمشتري من قيمة المشتريات بموجب هذه النقاط.. وهذا جائز شرعا ؛ لكونه تخفيضا بطريقة معينة .. وفيه فائدة للطرفين : للمشتري بما يحصل عليه من التخفيض ، وفائدة للمحل التجاري بالتسويق و جلب المزيد من الزبائن.

حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده:



في وقت سابق ، كشف الخثلان، عن حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده.

وقال : "أما بعد الزوال فيحرم السفر، لأن الواجب بعد الأذان الثاني هو السعي لذكر الله وقال الله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ".

وأضاف: "أما السفر قبل الأذان الثاني هو مكروه، هذا وإن كان جائزا إلا أنه مكروه ويفوت على نفسه فضائل صلاة الجمعة، والأمر لا يصل إلى درجة التحريم".


في وقت سابق، كشف "الخثلان" عن حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء.

التفاؤل والتشاؤم من صنيع الجاهلية


وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن التفاؤل والتشاؤم من صنيع الجاهلية والأمم السابقة التي ذكرها الله تعالى عنهم وأنكر عليهم ذلك.

وأضاف أن الله عز وجل قال عن الأمم السابقة: "فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ".
ووجهوا حديثهم لصالح عليه السلام: "قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ" فرد عليهم: "قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ".

حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء

وبين أن التشاؤم بالأشخاص يدخل في التطير المذموم، وذكرها الله تعالى على سبيل الذم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وصفر"، أي لا تشاؤم.

التطير بشخص أو مكان لا يجوز

وأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعجبه الفأل، وهو لا بأس به، وأنه لما جاء سهيل بن عمرو إلى الحديبية قال: "سهل أمركم"، وذلك تفاؤلًا باسمه، مؤكدًا أن التطير بشخص أو بمكان لا يجوز

اقرأ أيضا

الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تفعّل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة

عاجل.. فقدوا شرفهم.. الداخلية تطيح بـ 11 متورطًا في خيانة الوطن (تفاصيل)

عاجل.. الحج والعمرة تتيح زيارة الروضة الشريفة بعد 365 يوماً من آخر تصريح

عاجل.. 3000 وظيفة في انتظار المواطنين بمكة المكرمة

تنبيه مهم من "إيجار": الدفع بـ "الحوالات البنكية" يعتبر خارج المنصة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 11:28 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

ما حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 3:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عمليات احتيال مالي تجاوزت 22 مليون ريال.. وتحرك عاجل من شرطة المدينة المنورة

وزارة التعليم السعودية 1:44 م السبت، 25 نوفمبر 2023

غدا الأحد .. بدء التوقيت الشتوي في مدارس عدد من مناطق المملكة

ظام فارس 4:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تقييم شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم عبر نظام فارس

اقرأ أيضا

الطقس - الامطار - امطار - مكة
10:00 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على العاصمة المقدسة وعدة محافظات مستمرة لساعات

حساب المواطن
9:24 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

مبتعث يدرس على حسابه الخاص.. هل يستحق الدعم من حساب المواطن؟

هطول امطار وضباب
9:09 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة وجريان للسيول وزخات برد.. تحذير من الأرصاد لسكان 7 مناطق

7657ع6
2:36 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

الآن.. شاهد السيول تجتاح حي الحمدانية مع قوة أمطار جدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سعد الخثلان
4:01 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. ما حكم منح الصيدليات نقاطا مجانية للمشتري؟

الضمان الاجتماعي المطور
3:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2024 ورابط الاستعلام

ساند
2:47 م السبت، 23 ديسمبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن كيفية استخراج تعريف من "ساند"

السفارة السعودية في الكويت
2:29 م السبت، 23 ديسمبر 2023

تحذير من سفارة المملكة للمواطنين في أستراليا

WhatsApp Image 2023-12-23 at 1.10.45 PM
2:14 م السبت، 23 ديسمبر 2023

غدا .. بدء إغلاق طريق عقبة الهدا في الطائف

سفارة المملكة في أوغندا
2:06 م السبت، 23 ديسمبر 2023

تركيا تقرر إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول