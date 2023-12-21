ما حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده؟

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده.





حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده: اضافة اعلان



التفاؤل والتشاؤم من صنيع الجاهلية



حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء



وقال : "أما بعد الزوال فيحرم السفر، لأن الواجب بعد الأذان الثاني هو السعي لذكر الله وقال الله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ".وأضاف: "أما السفر قبل الأذان الثاني هو مكروه، هذا وإن كان جائزا إلا أنه مكروه ويفوت على نفسه فضائل صلاة الجمعة، والأمر لا يصل إلى درجة التحريم".في وقت سابق، كشف "الخثلان" عن حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء.وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن التفاؤل والتشاؤم من صنيع الجاهلية والأمم السابقة التي ذكرها الله تعالى عنهم وأنكر عليهم ذلك.وأضاف أن الله عز وجل قال عن الأمم السابقة: "فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ".ووجهوا حديثهم لصالح عليه السلام: "قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ" فرد عليهم: "قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ".وبين أن التشاؤم بالأشخاص يدخل في التطير المذموم، وذكرها الله تعالى على سبيل الذم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وصفر"، أي لا تشاؤم.التطير بشخص أو مكان لا يجوزوأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعجبه الفأل، وهو لا بأس به، وأنه لما جاء سهيل بن عمرو إلى الحديبية قال: "سهل أمركم"، وذلك تفاؤلًا باسمه، مؤكدًا أن التطير بشخص أو بمكان لا يجوز.