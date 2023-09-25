10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. انتهاء أول إجازة مطولة وأمطار رعدية على 5 مناطق

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
توضيح مهم لمن لم يحصل بعد على الدعم الشهري من سكني
أعلن برنامج سكني، أن العمل مستمر لليوم الثاني على التوالي في إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.
انتهاء أول إجازة دراسية مطولة.. الطلاب يحتفلون باليوم الوطني لمدة 4 أيام
عاد الطلاب في مدارس وجامعات المملكة إلى مقاعد الدراسة، اليوم الاثنين، بعد انتهاء أول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي 1445هـ، استمرت من الخميس حتى الأحد.
المملكة تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في إنتاج الخضراوات
ضمت قائمة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، 7 دول صحراوية كانت تعتبر غير صالحة للزراعة، في بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضراوات في الوطن العربي.
وفاة أخطر رجل في العالم.. 10 معلومات عن زعيم المافيا الإيطالية
بعد رحلة هروب استمرت 30 عامًا، وصفحة سوداء مليئة بالأعمال الإجرامية، توفي، اليوم الاثنين، زعيم المافيا الإيطالية، ميسينا دينارو عن عمر 61 عامًا.
أيهما أفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ أم الاثنين والخميس؟ "الخثلان" يوضح
قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر لها فضل، وأيضًا صيام الاثنين والخميس لها فضل.
منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا متربة على 5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
24320 طلب تنفيذ إخلاء عقارات من المستأجرين في 9 أشهر فقط
كشفت إحصائية حكومية أن عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد "الإيجار الموحد" بلغ 24320 طلبا منذ بداية عام 2023.
منها زيادة درجات الحرارة.. 3 مشاكل فنية خطيرة في "آيفون 15"
على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها هاتف "آيفون 15"، والإقبال الكبير في شرائه، إلا أن "آيفون 15" أصبح يعاني من عدة مشاكل فنية خطيرة.
المغرب.. امرأة تنجو بأعجوبة من الزلزال لتلد طفلتها
استطاع رجال قرية إغرمان بمدينة شيشاوة وسط المغرب إنقاذ فاطمة لشكر (38 عامًا) من الموت بعد انهيار المنزل عليها وهي حامل، لتخرج بأعجوبة، وتلد ابنة بعد 4 أيام من الزلزال.
بسبب حرق القرآن.. ملاكم سويدي شهير يتخلى عن جنسيته : لن أمثل السويد
أعلن بطل الفنون القتالية السويدي من أصل شيشاني "حمزة شيماييف" تخليه عن جنسيته السويدية، وأنه لن يمثل السويد.