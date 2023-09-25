الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. انتهاء أول إجازة مطولة وأمطار رعدية على 5 مناطق

أهم 10
أهم 10
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

توضيح مهم لمن لم يحصل بعد على الدعم الشهري من سكني
أعلن برنامج سكني، أن العمل مستمر لليوم الثاني على التوالي في إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

انتهاء أول إجازة دراسية مطولة.. الطلاب يحتفلون باليوم الوطني لمدة 4 أيام
عاد الطلاب في مدارس وجامعات المملكة إلى مقاعد الدراسة، اليوم الاثنين، بعد انتهاء أول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي 1445هـ، استمرت من الخميس حتى الأحد.

المملكة تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في إنتاج الخضراوات
ضمت قائمة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، 7 دول صحراوية كانت تعتبر غير صالحة للزراعة، في بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضراوات في الوطن العربي.

وفاة أخطر رجل في العالم.. 10 معلومات عن زعيم المافيا الإيطالية
بعد رحلة هروب استمرت 30 عامًا، وصفحة سوداء مليئة بالأعمال الإجرامية، توفي، اليوم الاثنين، زعيم المافيا الإيطالية، ميسينا دينارو عن عمر 61 عامًا.

أيهما أفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ أم الاثنين والخميس؟ "الخثلان" يوضح
قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر لها فضل، وأيضًا صيام الاثنين والخميس لها فضل.

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا متربة على 5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

24320 طلب تنفيذ إخلاء عقارات من المستأجرين في 9 أشهر فقط
كشفت إحصائية حكومية أن  عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد "الإيجار الموحد" بلغ 24320 طلبا منذ بداية عام 2023.

منها زيادة درجات الحرارة.. 3 مشاكل فنية خطيرة في "آيفون 15"
على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها هاتف "آيفون 15"، والإقبال الكبير في شرائه، إلا أن "آيفون 15" أصبح يعاني من عدة مشاكل فنية خطيرة.

المغرب.. امرأة تنجو بأعجوبة من الزلزال لتلد طفلتها
استطاع رجال قرية إغرمان بمدينة شيشاوة وسط المغرب إنقاذ فاطمة لشكر (38 عامًا) من الموت بعد انهيار المنزل عليها وهي حامل، لتخرج بأعجوبة، وتلد ابنة بعد 4 أيام من الزلزال.

بسبب حرق القرآن.. ملاكم سويدي شهير يتخلى عن جنسيته : لن أمثل السويد
أعلن بطل الفنون القتالية السويدي من أصل شيشاني "حمزة شيماييف" تخليه عن جنسيته السويدية، وأنه لن يمثل السويد.

اقرأ أيضا

اختبار الأختبارات اختبارات
9:58 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

لجميع المراحل.. تعرف على مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

احتفال الطلاب
9:39 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"التعليم": الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني من الإثنين إلى الخميس

درجات الحرارة
9:14 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

45 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

478554_1_1669930579
8:17 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

صباح اليوم.. شاهد الضباب والشبورة المائية تغطي سماء جدة

اقرأ أيضا

اليوم ولمدة 3 أيام.. وزير العدل يطلق ملتقى التطوع القانوني بالرياض

انتهاء أول إجازة دراسية مطولة.. الطلاب يحتفلون باليوم الوطني لمدة 4 أيام

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا متربة على 5 مناطق

اليوم.. عودة المدارس والجامعات بعد إجازة اليوم الوطني

خفضوا التكييفات .. "الحصيني" يحذر من سلوكيات مضرة هذه الأيام وهؤلاء معرضون لخطر كبير

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أول إجازة دراسية مطوّلة وموعد دعم سكني و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

أهم 10 9:42 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستفادة من الأرض المجانية وقصة منزل كافل الأيتام في درنة

أخبار السعودية 4:24 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. سكن بالقسط الميسر وشروط نقل ملكية الأرض للمستفيد

أخبار السعودية 1:19 م الخميس، 31 أغسطس 2023

أخبار السعودية.. رواتب التأمينات وتجزئة الكتب المدرسية ووظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف

اقرأ أيضا

الأمن السعودي
1:12 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الإطاحة بـ 3 مواطنين في "الخرمة" لارتكابهم هذه الجريمة

IMG-20230924-WA0009
9:24 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

الإطاحة بـ 12 مواطنا في الطائف وتبوك إثر مشاجرة جماعيةوتعطيل حركة السير

أهم 10
9:12 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أهم 10.. تحذير جوي لمدة 5 أيام وعلامة مقلقة لزلزال مدمر في هذه الدولة

المتهمان
8:29 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

ارتكبا سلوكيات منافية للآداب العامة.. الإطاحة بشخصين في حفر الباطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
10:56 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة بخصوص صرف الدعم

7غ876 8 686
10:10 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لطلب تحول خدمة ورقية إلى رقمية

أهم 10
9:48 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. انتهاء أول إجازة مطولة وأمطار رعدية على 5 مناطق

309
8:57 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

وفاة أخطر رجل في العالم.. 10 معلومات عن زعيم المافيا الإيطالية

وزير العدل
8:09 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

اليوم ولمدة 3 أيام.. وزير العدل يطلق ملتقى التطوع القانوني بالرياض

الطلاب اليوم الوطني
8:06 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

انتهاء أول إجازة دراسية مطولة.. الطلاب يحتفلون باليوم الوطني لمدة 4 أيام