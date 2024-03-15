أول تعليق للفائزة بالمركز الأول بمسابقة الملك سلمان للقرآن.. ماذا قالت؟

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أعربت الفائزة بالمركز الأول من الفرع الأول بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القُرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والعشرين المتسابقة نردين بنت عبدالله الصبحاوي، عن سعادتها البالغة وفخرها بالفوز بالمركز الأول عادّةً هذا الفوز أغلى وأثمن تكريم تحصل عليه.



الفائزة بالمركز الأول بمسابقة الملك سلمان للقرآن:

جائزة الفائزة بالمركز الأول والثاني:

الفائزات في الفرع الثالث:

الفائزات في الفرع الخامس والسادس:

وأكدت أن المنافسة كانت قوية ولم تكن سهلة، مقدمةً شكرها الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيمها للمسابقة وتوفيرهم كل سبل الراحة للمشاركين والمشاركات.الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين:وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اعتمد نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة والعشرين.وعُقدت تصفيات المسابقة النهائية في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 – 29 شعبان لعام 1445هـ، بمشاركة 125 متسابقاً ومتسابقةً تنافسوا على فروع المسابقة الستة، ويبلغ إجمالي الجوائز أكثر من 7.000.000 ريال.وفازت بالمركز الأول في الفرع الأول نردين بنت عبدالله الصبحاوي وحصلت على مبلغ 400.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني سارة بنت أحمد حسين وحصلت على مبلغ 375.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث جواهر بنت علي بن أحمد الحارثي وحصلت على مبلغ 350.000 ريال.وأما الفائزات في الفرع الثاني فقد نالت المركز الأول أصالة بنت صالح الزهراني وحصلت على مبلغ 250.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني شهد بنت عبدالحليم البرقاوي وحصلت على مبلغ 225.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث جود بنت حبيب الله بخاري وحصلت على مبلغ 200.000 ريال.وجاءت الفائزات في الفرع الثالث كالتالي : فازت بالمركز الأول ليان بنت مساعد البدراني الحربي وحصلت على مبلغ 180.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني خولة بنت صالح النفيسي وحصلت على مبلغ 170.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث أمجاد بنت حسين مفتي وحصلت على مبلغ 160.000 ريال, وفازت بالمركز الرابع بشائر بنت حامد الفتني وحصلت على مبلغ 150.000 ريال، وفازت بالمركز الخامس البتول بنت عبدالقادر السيد وحصلت على مبلغ 140.000 ريال.وفي الفرع الرابع فقد نالت المركز الأول نوران بنت بدر ياسين وحصلت على مبلغ 120.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني أماني بنت شايع الحارثي وحصلت على مبلغ 110.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث جنى بنت محمد العتيق وحصلت على مبلغ 100.000 ريال, وفازت بالمركز الرابع هالة بنت يوسف العوفي وحصلت على مبلغ 90.000 ريال، وفازت بالمركز الخامس رؤى بنت محمد الحربي وحصلت على 80.000 ريال.وفازت في الفرع الخامس كل من: المركز الأول عائشة بنت فهد السويد وحصلت على مبلغ 60.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني وسن بنت محمد الحربي وحصلت على مبلغ 55.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث لينا بنت عبدالعزيز الحميد وحصلت على مبلغ 50.000 ريال, وفازت بالمركز الرابع أمل بنت شايع الحارثي وحصلت على مبلغ 45.000 ريال، وفازت بالمركز الخامس سوسن بنت علي الأمير وحصلت على 40.000 ربال.أما الفائزات بالفرع السادس، فقد فازت بالمركز الأول غلا بنت حسن عسيري وحصلت على مبلغ 35.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني أنفال بنت عطية سليم المطرفي وحصلت على مبلغ 32.500 ريال، وفازت بالمركز الثالث زبيدة بنت قاسم خواجي وحصلت على مبلغ 30.000 ريال, وفازت بالمركز الرابع وسن بنت محمد يونس سيت وحصلت على مبلغ 27.500 ريال، وفازت بالمركز السادس نجود بنت فهد العامر وحصلت على 25.000 ريال.وبهذه المناسبة أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية بمستوى المشاركات في الجائزة، وحفظ القرآن الكريم في صدورهن، وتميُّزهنّ في حُسن التلاوة والأداء والتفسير، منوهاً بما حققن من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق بإتقانهن حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدماً التهنئة للفائزات ووالديهن بهذا التفوق والإنجاز.