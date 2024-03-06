الأمير فهد بن سعد بن عبد الله يهنئ جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالدرعية لتحقيقها المركز الأول في ‏مسابقة أمير منطقة الرياض

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استقبل سمو محافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبد الله آل سعود وفدًا من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدرعية بمشاركة الطلاب الفائزين من الجمعية بالمركز الأول في مسابقة أمير منطقة الرياض السنوية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لعام1445هـ.



جمعية تحفيظ القرآن الكريم تحصد المركز الأول:

وحققت الجمعية المركز الأول متقدمة على 34 جمعية على مستوى منطقة الرياض، وفي أثناء الزيارة هنّأ سموه الجمعية على هذا الإنجاز الذي يضاف لمسيرة الإنجازات الحافلة للجمعية، وكرم أبناءه الفائزين من طلاب الجمعية وهم :1-الطالب / راشد بن عبدالعزيز الدباس في فرع القراءات2- والطالب /خالد بن عبد العزيز الدوسري في القرآن كاملا3- والطاب / معاذ بن إبراهيم الرقيبة في عشرين جزءًا4- والطالب / يوسف بن علي الحازمي في خمسة أجزاءووجه سموه أبناءه الطلاب في كلماتٍ أبوية يحثهم فيها على الحرص والمداومةِ على مراجعة القرآن الكريم ،والسعي لخوض غمار المسابقات الدولية، كما حث أبناءه الطلاب على التخلق بأخلاق القرآن الكريم والتمسك بعقيدة التوحيد بتوسط واعتدال،وثمّن سموه الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة القرآن وأهله.من جانبه أعرب عضو مجلس الإدارة بالجمعية الشيخ فهد بن عبدالرحمن البريدي عن امتنانه وشكره لسمو محافظ الدرعية على هذه اللفتة المباركة لتكريمه أبناءه الطلاب ودعمه اللامحدودودوره البارز في الارتقاء بالجمعية وكل ما من شأنه الرقي بالدرعية وأهلها في كافة الجهات والقطاعات.