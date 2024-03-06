انطلاق التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

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افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية..

وذلك على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 التي تقام بمدينة الرياض بمشاركة 125 متسابقًا ومتسابقة من جميع مناطق المملكة.

125 متسابقًا على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

وقد ألقى معاليه كلمة افتتاحية رحب خلالها بأعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين والمتسابقات الذين يبلغ عددهم 125 متسابقًا ومتسابقة، وهنأهم بوصولهم لهذه المرحلة من المسابقة في تصفياتها النهائية بعد تفوقهم في التصفيات الأولية المقامة في مناطق المملكة الـ13 التي شارك فيها أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة من أبناء وبنات المملكة.

7 ملايين ريال قيمة الجوائز

وأوضح أن هذه الدورة شهدت زيادة أعداد الفائزين والفائزات ليرتفع عددهم من 36 إلى 52 فائزًا وفائزة، كما تم زيادة مجموع قيمة الجوائز لتصل إلى أكثر من الضعف عما كانت في دورتها السابقة ليكون مجموع الجوائز 7,000,000 ريال بعد أن كانت 3,366,000 ريال، إضافة إلى تقديم مكافأة مالية قدرها 5000 ريال لجميع المتسابقين والمتسابقات بمناسبة تجاوزهم التصفيات الأولية، ووصولهم إلى التصفيات النهائية".وقال: إن هذه الجوائز والحوافز التي تقدمها الوزارة لأهل القرآن تأتي بناءً على دعم سخي وتوجيهات مباركة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.عقب ذلك أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة عن انطلاقة جلسات الاستماع للتصفيات التي تستمر إلى اليوم التاسع والعشرين من شعبان الجاري، وذلك في فندق نارسيس بمدينة الرياض ويشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين والمحكمات.مما يذكر أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من البنين سيقام في اليوم الثالث من شهر رمضان 1445هـ، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الرابع من شهر رمضان في مدينة الرياض على شرف حرَم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.