تعرف على الأعذار المقبولة للغياب من المدرسة

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شددت وزارة التعليم على أهمية حضور وانضباط الطلاب والطالبات في المدارس
وعدم الغياب والاستئذان إلا في حالات محددة.
1-تقرير طبي
معتمد يثبت حالته المرضية.
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أعذار مقبولة للطلاب المتغيبين:
2- تقرير طبي معتمد بمرافقة قريب منوم في المستشفى من الدرجة الأولى “أب، أم، أخ، جد، ابن، زوج”.
3- وفاة أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى في أثناء الاختبارات أو قبل انعقادها بفترة وجيزة.
4- الحالات الخاصة…
وتقول الوزارة إنه في حال وجود مراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية مع أهمية
إشعار المراجعة، أيضا المرافقة الصحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى.
مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية
وتقبل إدارة المدرسة عذر المرافقة الصحية للأقارب إلى الدرجة الرابعة في حال وجـد المبرر المقبول لذلك مع أهمية وجود إشعار مرافقة، ومراجعة الجهات الرسمية مع أهمية إحضار إشعار مراجعة،
وما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل، ومراجعة وحدة الرعاية الطلابية وارفاق تقرير من وحدة الرعاية الطلابية في إدارة التعليم".
وأوضح دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام بأن أحكام
المواظبة تطبق على جميع طلبة مراحل التعليم العام.
تطبيق أحكام المواظبة
وتشكيل لجنة الانضباط المدرسي بإدارة التعليم وفق الصلاحيات الممنوحة لمدير التعليم، وتعمل إدارة المدرسة على اتخاذ الإجراءات الوقائية التربوية المستمرة تفادياً لغياب الطلبة أو تأخرهم.
وتدوّن درجة المواظبة في حقل خاص بها في كشف بطاقة الدرجات، ويعد هذا الحقل جزءاً لا يتجزأ من أي كشف للدرجات تصدره المدرسة.
توثيق غياب أو تأخر الطلبة
وتتولى إدارة المدرسة بشكل يومي تسجيل غياب أو تأخر الطلبة عن الحضور، وتوثق ذلك في سجلات خاصة ومن خلال البرنامج الإلكتروني المعتمد (نظام نور).
ويوثق معلم المادة غياب أو تأخر الطالب في منصة مدرستي أو سجلات خاصة بذلك وتسلم لإدارة المدرسة لتقوم بإدخالها في نظام نور.
وتُخطر إدارة المدرسة بشكل يومي ولي أمر الطالب الغائب، أو المتأخر عن
المدرسة بالواقعة في ذات اليوم بالوسائل المتاحة.
إخطار ولي أمر الطالب الغائب
ويتضمن ذلك الاخطار باستخدام الوسائل الإلكترونية، ويتم توثيق ذلك في السجلات الخاصة بالغياب والتأخر ومن خلال البرنامج الإلكتروني المعتمد ( نظام نور ).