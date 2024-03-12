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أمين مجلس التعاون يزف بشرى لمواطني دول الخليج حول الإعفاء من تأشيرات الشنجن (فيديو)

جاسم البديوي - أمين عام مجلس التعاون الخليجي
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
أ أ
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أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أنه سيجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في غضون أيام ببروكسل، لإعفاء مواطني الخليج من تأشيرة "الشنجن" (التأشيرة المتعددة).اضافة اعلان
وتشمل منطقة شنجن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

الإعفاء من تأشيرة الشنجن

وقال البديوي في مقابلة مع قناة السعودية:"إن شاء الله خلال مرحلة معينة سيمكن لكل جميع دول مجلس أن تحتفل بالإعفاء من تأشيرة "الشنجن".
وأضاف: "تواجدنا كمواطنين خليجيين في أوروبا تواجد إيجابي، ومن المستغرب بمكان، أننا ما زلنا غير معفيين من هذه التأشيرة، في كل مستوى متواجدون بشكل إيجابي، سواءً في السياحة أو التعليم أو العلاج أو المشتريات أو التبادل التجاري".
ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحاليًا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شنجن على جواز سفرهم.

الاستثمارات الخليجية في أوروبا 

وتابع البديوي: "قيمة أصولنا واستثماراتنا المنتشرة في كافة أنحاء أوروبا لها أثر كبير بأن توفر العناصر الصحيحة لإعفاء المواطن الخليجي من تأشيرة الشنجن، دولنا الـ 6 مستقرة سياسيًا واقتصاديًا ومصدرة لكل ما هو إيجابي.. ونستحق أن نعفى من هذه التأشيرة".
وأشار الأمين العام لمجلس دول التعاون إلى أن المملكة المتحدة عملت مع دول مجلس التعاون وأصبح مواطنو دول المجلس معفيين من استخراج الفيزا البريطانية ويمكن الدخول إلكترونيًا.

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