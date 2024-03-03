أهم 10 هذا الصباح.. أهلية حساب المواطن ودولة أوروبية تلغي تأشيرة الدخول للمواطنين

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
انطلاق الفصل الدراسي الثالث.. والتعليم تُوجّه بهذا الإجراء
ينتظم اليوم الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام الثلاثة في مقاعد الدراسة، وذلك في مستهل انطلاق الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ.
أهلية الدفعة 76 من حساب المواطن.. السؤال الذي يشغل بال الملايينلا شيء يشغل اهتمام الملايين من مستخدمي حساب المواطن في هذه الأيام أكثر من التساؤل عن موعد صدور الأهلية للدفعة 76 - شهر مارس.
طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب: أمطار ورياح متربة.. احذروا البرودة
تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأحد، للطلاب في المملكة، في أول أيام الفصل الدراسي الثالث، قبل خروجهم إلى مدارسهم ومتابعة دروسهم.
حل مشكلة التكدس في مراكز خدمات الفحص الدوري للسيارات.. المواصفات توضح
أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس توضيحًا حول مشكلة التكدس في مراكز خدمات الفحص الدوري للسيارات للحصول على الخدمة.
بشرى سارة.. دولة أوروبية تُعلن إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول
أعلن رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، خلال استقباله وفد قطاع الأعمال السعودي، إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
نصيحة غالية لـ "الخثلان": رمضان فرصة العمر
بعنوان "رمضان فرصة لك"، وجّه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة غالية للجميع مع دخول شهر رمضان المبارك.
قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بشأن مواطني الخليج
قررت وزارة الداخلية الكويتية أنه ستقوم بإيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.
الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي في مجزرة شارع الرشيد غرب غزة
طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق دولي في مجزرة شارع الرشيد غرب غزة، التي أطلق فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي النار، الخميس الماضي، على المدنيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية في غزة.
احفظ جميع حقوقك.. تنبيه من مساند في حالة استقدام العمالة قبل رمضان
وجهت منصة "مساند" المتخصصة في مجال خدمات العمالة المنزلية في المملكة، نصيحة مهمة لحفظ حقوق الجميع في حالة الاستقدام قبل شهر رمضان المبارك.
لحظات إيمانية.. شاهد أمطار الخير تتساقط صباحًا على الحرم المكي
استمرارًا للتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الأحد، أمطار الخير بغزارة على الحرم المكي.