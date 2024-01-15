"أمن الرياض" يطيح بمقيم مصري بعد تعديه على آخر بالضرب.. لسبب غريب

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية المصرية لاعتدائه بالضرب على مقيم من الجنسية نفسها لخلاف بينهما على موقف مركبة.





اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهم: اضافة اعلان



محاولة مقيم آسيوي إخفاء حشيش:





مقيم مصري يعتدي على مقيم من نفس حنسيته وتم القبض بسبب موقف سيارة …مقيم مصري يعتدي على مقيم من نفس حنسيته وتم القبض pic.twitter.com/O6b8240owU January 15, 2024

وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.في وقت سابق، ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة.وأوضحت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.في وقت سابق، كشفت دوريات أمن الرياض عن محاولة مقيم من جنسية آسيوية إخفاء حشيش مخدر بوضعه تحت لسانه، غير أنه بعد تأكده من فشل خطته حاول ابتلاع الحشيش، إلا أنه لم يفلح في ذلك.وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني جانباً من حملة أمنية نفذتها الدوريات الأمنية بالرياض، حيث تم ضبط المقيم وهو من جنسية آسيوية وبحوزته مادة "الحشيش".كما تمكنت الدوريات من ضبط لص سرق سيارة وقام بتغيير لوحاتها بأخرى في محاولة منه لتضليل رجال الأمن، إلى جانب ضبط 5 أشخاص في قضايا مختلفة ومعهم قوارير خمور مصنعة محلياً. https://youtu.be/t0clMZrrTeQ