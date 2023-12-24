الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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"المسند": نهار اليوم في الرياض أقصر بـ 3 ساعات من وقت الانقلاب الصيفي لهذا السبب

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الرياض
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن نهار اليوم في الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي.اضافة اعلان
وأضاف على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الأحد يأخذ النهار حصته من الليل بمقدار 3 ثوان لمثل هذا اليوم.

 كيفية تسجيل درجة الحرارة

وأضاف أنه عادة يتم تسجيل درجة الحرارة الكبرى قُبيل العصر، بينما درجة الحرارة الصغرى قُبيل الشروق، وهذا في الغالب.


وبين أن المملكة تعيش في الربع الثاني من موسم الأمطار، حيث تكون الشمس في مثل هذه الأيام قريبة من كوكب الأرض؛ لذا نرى قرصها عند الغروب ـ على سبيل المثال ـ جميلاً كبيراً مختلفاً عن قرص شمس الصيف، والفرق بين الشتاء والصيف نحو 5 مليون كم.

وقت زوال الشمس متغير

ولفت إلى أن وقت زوال الشمس "عبورها خط منتصف النهار"، هو وقت دخول صلاة الظهر وهو لا يكون الساعة 12:00 دائماً، بل هو متغير، والسبب في ذلك أن مدار الأرض حول الشمس ليس دائريًا تمامًا، وأيضًا محور دوران الأرض ليس عموديًا على مدار الأرض حول الشمس وهو المسبب لتعاقب الفصول.


وأشار إلى أنه في وقت قريب من 21 ديسمبر يبدأ الزوال يتأخر 25 ثانية كل يوم، بينما قريباً من 21 يونيو يتأخر 12 ثانية كل يوم.

كيف حدث  الانقلاب الشتوي؟

وأكد أن الانقلاب الشتوي حدث هذا العام في يوم  22 ديسمبر، عندما تعامدت الشمس فوق مدار الجدي "دائرة عرض 23.5 جنوب خط الاستواء"، حيث كانت المسافة بين الشمس والأرض عندها 147 مليون كم تقريباً، وفيه أقصر نهار وأطول ليل في السنة وذلك في نصف الكرة الشمالي.


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