"المسند": نهار اليوم في الرياض أقصر بـ 3 ساعات من وقت الانقلاب الصيفي لهذا السبب

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند،
أن نهار اليوم في
الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي.
وأضاف على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الأحد يأخذ النهار حصته من الليل بمقدار 3 ثوان لمثل هذا اليوم.
كيفية تسجيل درجة الحرارةوأضاف أنه عادة يتم تسجيل درجة الحرارة الكبرى قُبيل العصر، بينما درجة الحرارة الصغرى قُبيل الشروق، وهذا في الغالب.
وبين أن المملكة تعيش في الربع الثاني من موسم الأمطار، حيث تكون الشمس في مثل هذه الأيام قريبة من كوكب الأرض؛ لذا نرى قرصها عند الغروب ـ على سبيل المثال ـ جميلاً كبيراً مختلفاً عن قرص شمس الصيف، والفرق بين الشتاء والصيف نحو 5 مليون كم.
وقت زوال الشمس متغيرولفت
إلى أن وقت زوال الشمس "عبورها خط منتصف النهار"، هو وقت دخول صلاة
الظهر وهو لا يكون الساعة 12:00 دائماً، بل هو متغير، والسبب في ذلك أن مدار الأرض
حول الشمس ليس دائريًا تمامًا، وأيضًا محور دوران الأرض ليس عموديًا على مدار
الأرض حول الشمس وهو المسبب لتعاقب الفصول.
وأشار إلى أنه في وقت قريب من 21 ديسمبر يبدأ الزوال يتأخر 25 ثانية كل يوم، بينما قريباً من 21 يونيو يتأخر 12 ثانية كل يوم.