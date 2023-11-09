منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية. اضافة اعلان





أمطار رعدية على مناطق المملكة



تحذير عاجل لسكان منطقة مكة وهذه المحافظات



حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



وشددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل، العاصمة المقدسة وجدة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة.وبينت أنه من المتوقع أن تتأثر عسير ومناطق جازان والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم بحالة مطرية وتقلبات جوية.