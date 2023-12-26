لا يصدق.. شاهد قوة الإعصار القمعي بالطائف

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استمرارًا
للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر الذي تشهده مناطق مختلفة من المملكة، شهدت
محافظة الطائف منذ أمس بردية قوية مصحوبة بإعصار قمعي ورياح نشطة وأجواء باردة.
إعصار
قمعي وبردية هائلة شرق الطائفوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الإعصار القمعي مع بردية
هائلة وكرات برد كثيفة جنوت شرق الطائف بمطقة مكة المكرمة.
أمطار
رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار
وبرد ورياح على هذه المناطقوبين
أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة "الطائف" وجازان،
عسير، الباحة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن
الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود
الشمالية، والشرقية.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار،
والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن
الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
📍شاهد— طقس (@tqqs) December 26, 2023
اعصار قمعي
جنوب شرق #الطائف
الثلاثاء ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
26 ديسمبر 2023 م
من | فايز الحارثي
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وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.