السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار غزيرة وبرد وصواعق شمال حلي (فيديو)

أمطار غزيرة حلي
أمطار حلي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على مركز حلي بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.
اضافة اعلان

أمطار وبرد على حلي


ووثق المقطع، أجواء ماطرة وتساقط البرد، على مركز حليّ بالقنفذة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يأتي ذلك في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة، تتمثل في هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية وتساقط البرد.

وتوقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

اقرأ أيضا

نيابة عن خادم الحرمين.. نائب وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز على مستوى القادة

دفع الإيجارات لـ889500 ألف أسرة وتقديم 113400 خدمة لأهالي عشوائيات جدة منذ أكتوبر 2021

عاجل.. ألقاه في خزان مياه.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بحائل

إنشاء 3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى بعسير

عاجل.. التشهير وغرامة مليون ريال و15 سنة سجن في انتظار 14 شخصًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

757ع567 6:29 م الجمعة، 19 يناير 2024

شاهد.. تساقط غزارة أمطار المظيلف شمال شرق القنفذة بمكة

sd,gd 9:17 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بالفيديو.. جريان وتدفق سيول وادي ضهياء شرق الليث

أمطار غزيرة على عسير 1:08 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر سكان مكة من أمطار غزيرة لـ 9 مساءً

تعليق الدراسة 11:06 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليم مكة: تعليق الدراسة بجميع المدارس المسائية والليلية بهذه المحافظات

اقرأ أيضا

إيجار
1:02 م السبت، 20 يناير 2024

اكتشف أعطال في شقته بعد استلامها من المؤجر فماذا يفعل؟.. "إيجار" توضح

الصندوق العقاري
12:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري بشأن تقديم طلب جديد والاستعلام عن استحقاق التمويل المدعوم

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
11:40 ص السبت، 20 يناير 2024

توقعات بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان و7 محافظات

أغنام
11:02 ص السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. قفزة في أسعار الأغنام بحفر الباطن.. ماذا عن "الهرفي والجذع"؟ (تفاصيل)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العمالة المنزلية - مساند - الموارد
7:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. كيفية نقل كفالة عبر "مساند" 1445

القات المخدر - جازان - المخدرات
6:21 م السبت، 20 يناير 2024

ضربات نوعية.. إحباط تهريب مواد مخدرة في جازان والحدود الشمالية

شركات الكهرباء
6:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير وطريقة السداد

وزير المالية
5:29 م السبت، 20 يناير 2024

وزير المالية : لا يوجد أي نية لفرض ضريبة الدخل على الأفراد في المملكة

عبد-العزيز-الحصيني
5:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. تصل لـ ٦ درجات.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة

أسعار الفاكهة والخضروات
4:49 م السبت، 20 يناير 2024

انخفاض 30% في أسعار الفاكهة والخضروات.. والبصل يصل لهذا الرقم