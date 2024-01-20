أمطار غزيرة وبرد وصواعق شمال حلي (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على مركز حلي بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

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أمطار وبرد على حلي



وتوقعات حالة الطقس



امطار وصواعق شمال حلى pic.twitter.com/LsKjSQyUWC — طقس الجزيرة⛈️🌨️ (@morad140152) January 20, 2024

ووثق المقطع، أجواء ماطرة وتساقط البرد، على مركز حليّ بالقنفذة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.يأتي ذلك في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة، تتمثل في هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية وتساقط البرد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.