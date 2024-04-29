الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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توقعات بهطول أمطار غزيرة على محافظات بمكة والمدينة.. حتى الأربعاء

هطول امطار وضباب
أمطار
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نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار بمشيئة الله تعالى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة - خليص - الكامل - الجموم - بحرة - الطائف - ميسان - أضم - العرضيات - الخرمة - رنية - تربة - الليث - القنفذة - جدة - رابغ) بدءًا من اليوم إلى يوم الأربعاء من (29 / 04 /2024م) إلى (01 / 05 /2024م).اضافة اعلان

 أمطار على مكة وتحذير من الدفاع المدني:


ويهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار غزيرة على محافظة الخرمة :


كما هطلت اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الخرمة شملت مركز الغريف ومركز أبو مروة ومركز ظليم، ومركز الخبراء، والعديد من الأحياء والهجر والقرى التابعة للمحافظة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وامتلأت الخباري والغدران، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
 ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

أمطار على المدينة:


أيضا هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة مصحوبة بزخاتٍ من البَرد، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيدٍ من الأمطار.. جعلها الله أمطار رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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