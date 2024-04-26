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أمانة الرياض تكشف تفاصيل واقعة التسمم وتصدر قرارًا عاجلاً

أمانة الرياض
أمانة الرياض
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة الرياض، إغلاق جميع فروع منشأة تسببت في "تسمم غذائي" لحالات عدة أمس الخميس.
وكشفت الأمانة عن تفاصيل الحادثة، التي على إثرها صدر قرار الإغلاق. اضافة اعلان

تفاصيل الواقعة

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، إنها تلقت بلاغًا مساء يوم الخميس 16 من شوال 1445 هـ، الموافق 25 من إبريل 2024م، من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها أحد المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.
وأضافت، أن الفرق الميدانية للرقابة الصحية باشرت الساعة 10:00 مساء الخميس، المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيس لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة.

إيقاف خدمات التوصيل من خلال المنشأة والتطبيقات

كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.
وتابعت: ما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل ولله الحمد أي حالات تسمم من مصادر أخرى، وستُوضح أمانة منطقة الرياض أي مستجدات تتطلب ذلك -في حال وجودها-.

15 إصابة بالتسمم

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أعلن أمس عن رصد عدد محدود من حالات التسمم الغذائي في الرياض.
وقال العبدالعالي عبر حسابه في منصة "إكس": "نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه".
وأضاف "الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".

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