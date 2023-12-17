عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بمواطن وسوداني ومشهد مؤثر في وداع الشيخ نواف

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
الكويت تُودّع قائدها.. شاهد مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة الصليبيخات
وسط حالة من الحزن وبمشاركة جميع أفراد الأسرة الحاكمة، تم ، اليوم الأحد، دفن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح في مقبرة الصليبيخات.. المزيد هنا
حرارة تحت الصفر.. شاهد تجمد المياه في مرتفعات عسير
بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تجمدت المياه، اليوم الأحد، نتيجة شدة البرد وانخفاض درجات الحرارة على مرتفعات منطقة عسير.. المزيد هنا
عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم
اعتبارًا من اليوم الأحد، تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف.. المزيد هنا
البنك المركزي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل.. تعرف عليها
في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، أعلن البنك المركزي "ساما" صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل.. المزيد هنا
التعليم: بدء
التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا
أعلنت وزوارة التعليم بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا.. المزيد هنا
توضيح مهم.. التسجيل العيني يشمل جميع العقارات في المملكة
أعلنت الهيئة العامة للعقار انطلاق المرحلة الثالثة من التسجيل العيني للعقارات، والتي تضم للمرة الأولى مدينتي الدمام، والمدينة المنورة بعد الرياض.. المزيد هنا
عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة بهذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن وسوداني اشتركا في جرائم مروعة بالشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
سكني يوضح طريقة التقديم على منح الأراضي في المدينة المنورة
تفاعل برنامج سكني مع استفسار أحد المستفيدين بشأن طريقة التقديم على منح الأراضي في المدينة المنورة.. المزيد هنا
هل التسجيل في تمهير يؤثر على دعم ريف؟
أكد برنامج ريف، أن التسجيل في برنامج تمهير لا يؤثر عى دعم رفي في حالة استيفاء شروط والأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم.. المزيد هنا
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