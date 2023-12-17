عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بمواطن وسوداني ومشهد مؤثر في وداع الشيخ نواف

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







الكويت تُودّع قائدها.. شاهد مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة الصليبيخات

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حرارة تحت الصفر.. شاهد تجمد المياه في مرتفعات عسير

عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم

البنك المركزي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل.. تعرف عليها



التعليم: بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا

توضيح مهم.. التسجيل العيني يشمل جميع العقارات في المملكة

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة بهذه المناطق

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن وسوداني اشتركا في جرائم مروعة بالشرقية

سكني يوضح طريقة التقديم على منح الأراضي في المدينة المنورة

هل التسجيل في تمهير يؤثر على دعم ريف؟

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