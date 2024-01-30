أفسد مخططاتهم.. الأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





تهريب 225 كلجم من نبات القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



إحباط تهريب 80 كلجم من نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

