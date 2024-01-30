الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أفسد مخططاتهم.. الأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

تهريب 225 كلجم من نبات القات المخدر

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 225 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وفي منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخص في محافظة رفحاء لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 80 كلجم من نبات القات المخدر

وفي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 80 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

أقلها 3 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

تنبيه مهم لـ"المرور" حول الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار

شاهد.. الضباب ورذاذ المطر وحبات البرد بأجواء الباحة

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف حساب المواطن ومفاجأة بشأن حكم الحج عمن مات وهو لايصلي

بالأسماء.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 4:52 م الإثنين، 29 يناير 2024

حيل ماكرة.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم وتحبط مخططانهم بهذه المناطق

المديرية العامة المخدرات 5:54 م الجمعة، 26 يناير 2024

ضربة قاصمة.. الأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق

56544 4:52 م الخميس، 18 يناير 2024

داهم أوكارهم.. الأمن يفاجئ تجار السموم بضربات متتالية

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 6:03 م الجمعة، 12 يناير 2024

في حملات مفاجئة.. الأمن يباغت مقيمين لتهريبهم المخدرات

اقرأ أيضا

ابراج الجوال
7:31 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

تصل إلى 50 ألف ريال.. غرامات مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل

GFDjEGdXkAA-jqz
7:27 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من البرد والمطر

أمطار على مناطق المملكة
7:22 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار على 6 مناطق وضباب بالشرقية وجازان

أمطار المملكة
6:40 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للمواطنين: أمطار وضباب.. دفئوا أنفسكم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:30 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

أخبار السعودية.. أسهل طريقة لدخول منصة مدرستي وأمطار على مكة والمدينة و4 مناطق

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ7 مساءً

مدرستي
1:01 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

منصة مدرستي.. طريقة تغيير كلمة المرور 1445

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق
12:36 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

باكستان.. الحكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات بهذه التهمة

سكني
12:12 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

طلب عاجل من مواطنة إلى وزير الإسكان.. بماذا رد سكني؟

مدرستي
12:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

منصة مدرستي.. أسهل طريقة لتسجيل الدخول في حال تعليق الدراسة