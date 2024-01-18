داهم أوكارهم.. الأمن يفاجئ تجار السموم بضربات متتالية

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات



ضبط باكستاني أتلف جهاز رصد بالمدينة



القبض على مقيم لترويجه نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي المدينة، قبضت شرطة محافظة المهد على مقيم من الجنسية الباكستانية لإتلافه جهاز رصد آلي بصدمه عمدًا، وجرى أيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.



وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.





