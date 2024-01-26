ضربة قاصمة.. الأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 215 كيلوجرامًا من مادة "الشبو" ففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان
تهريب 215 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية
الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدروفي
المنطقة الشمالية، قبضت المديرية العامة
لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين
المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة
العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.