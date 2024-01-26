ضربة قاصمة.. الأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 215 كيلوجرامًا من مادة "الشبو"



ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

