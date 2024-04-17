أسعار النفط تهبط مع قلق إزاء الطلب فاق مخاوف إمدادات الشرق الأوسط

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط قلق إزاء الطلب العالمي.

يأتي ذلك بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.





تحرك أسعار النفط







تزايد المخاوف بشأن الطلب على النفط



ارتفاع التضخم أقوى من المتوقع







تصاعد التوتر في الشرق الأوسط



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 89.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش.في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 85.26 دولار للبرميل.تراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية، "تزايدت المخاوف بشأن الطلب بسبب التوقعات بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ستؤجل على الأرجح والبيانات الاقتصادية الصينية الأضعف من المتوقع".وأضاف "نظرا لأن السوق ارتفعت حتى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال الإمدادات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فإن العدوان الإيراني المحدود نسبيًا لم يوفر أساسًا للشراء".وتوقع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نطاق يتراوح بين 83 و88 دولارًا دون حدوث أي تطورات جديدة.وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن سلسلة البيانات المخيبة للآمال التي تظهر تضخمًا أقوى من المتوقع تعني أن الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح وقتًا أطول مما كان يعتقد سابقًا ليصبح واثقًا من أن التضخم في طريقه إلى مستوى اثنين بالمئة.وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددًا من مؤشرات مارس، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفًا، مما يؤثر على الزخم العام.وفي الشرق الأوسط، أرجأ مجلس وزراء الحرب لدولة الاحتلال إلى اليوم ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على دولة الاحتلال على الإطلاق، فيما يسعى الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة سريعًا على طهران بهدف ثني إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.ومع ذلك، استبعد محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إلى فرض عقوبات أمريكية شديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب القلق من رفع أسعار النفط وإثارة غضب الصين.في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء.