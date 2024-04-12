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النفط يصعد مع تنامي التوتر بالشرق الأوسط لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

استقرار أسعار النفط
صعود أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط.اضافة اعلان
غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بعدد تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

التوتر بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط

وأسهمت المخاوف من رد إيراني محتمل على هجوم شنته طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق بداية الشهر الجاري في دعم أسعار النفط التي اقتربت من أعلى مستوى في ستة أشهر هذا الأسبوع، على الرغم من عوامل مثبطة مثل زيادة المخزونات الأمريكية.

ارتفاع أسعار النفط

وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتًا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 90.53 دولار للبرميل.
في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا أو 1.1 بالمئة إلى 85.94 دولار.
وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تتوقع هجومًا من جانب إيران على إسرائيل، لكنه لن يكون كبيرًا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب.
وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير.
وقلصت الأسعار مكاسبها لفترة وجيزة بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 وتوقعت مزيدًا من التباطؤ في 2025.
ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بنحو واحد بالمئة.

انحسار ارتفاع النفط

وقال محللون في آي.إن.جي إنهم يتوقعون انحسار ارتفاع النفط ما لم يكن هناك مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط أو انقطاع في الإمدادات.
ومحت مكاسب يوم الجمعة بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

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