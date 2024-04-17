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انضمام 28 ألفًا للمرة الأولى في مارس

أكثر من 11 مليون عامل في القطاع الخاص بالمملكة

موظف - التقاعد المدني
استمرار النمو في أعداد العاملين بالقطاع الخاص
أ أ
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كشف المرصد الوطني للعمل (NLO)، أعداد العاملين في القطاع الخاص بالمملكة حتى نهاية شهر مارس 2024.
وأضاف أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، يبلغ11,244,197، مما يدل على النمو المستمر في إيجاد وظائف القطاع الخاص.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر مارس 2,368,947 مواطنًا.
وقدّر عدد المواطنين الذكور 1,393,226 مواطنًا، فيما بلغ عدد الإناث 975,721 مواطنة.

ما يقرب من 9 ملايين مقيم بالقطاع الخاص

في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8,875,250 مقيمًا أجنبيًا، منهم 8,515,785 مقيمًا، و359,465 مقيمة فقط.
وانضم 28,161 مواطنًا لأول مرة في القطاع الخاص خلال شهر مارس 2024. 
يشار إلى أن المرصد الوطني، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص".
ويستعرض المنشور بشكل شهري؛ أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.

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