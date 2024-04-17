الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

"سكني" يرد.. هل يتم إعطاء دفعات للمتعثرين في البناء الذاتي؟

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني
يسعى برنامج سكني لتملك المواطنين المنزل المناسب خلال مدة قصيرة
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البناء الذاتي هو أحد منتجات منصة سكني، يهدف إلي تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المنزل المناسب خلال مدة قصيرة.اضافة اعلان

منتج البناء الذاتي

يتكون منتج البناء الذاتي من ٤ خدمات (الأراضي – التصاميم – المقاولين – الإشراف الهندسي).
ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب. 
ويتعين على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بـ 4 شروط، وهي:
1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال.

التعثر في البناء الذاتي 

وحول المتعثرين في البناء الذاتي وما إذا كانت هناك في إمكانية لإعطاء دفعات أو حلول؟، رد برنامج "سكني" عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "كل ما يخص الأمور المالية يكون لدى الجهة التمويلية، نأمل الاستفسار من الجهة التمويلية بما يخص ذلك".

أبرز الأسئلة المطروحة حول منتج البناء الذاتي


** هل يتم إيداع الدعم السكني للبناء الذاتي في حال تجاوز المهلة المحددة لإتمام البناء (3 سنوات)؟
أوضح برنامج سكني، أنه لضمان استمرار إيداع الدعم السكني نأمل إصدار شهادة إشغال مبنى عن طريق منصة بلدي، ويجب رفع الشهادة عبر موقع صندوق التنمية العقارية قبل انتهاء المهلة المحددة؟
** هل بالإمكان الاستفادة من البناء الذاتي على أرض مرهونة للبنك؟
أبان البرنامج بأنه في حال موافقة الجهة التمويلية على زيادة مبلغ التمويل بعد شراء الأرض للمستفيد، ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل، أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب . 
** هل تتحمل الدولة الضريبة على البناء الذاتي؟
أكد البرنامج أن الدولة لا تتحمل الضريبة على البناء.
** في حال كانت صك الأرض "صك سكني تجاري" هل بالإمكان الاستفادة عليها من البناء الذاتي؟
أجاب البرنامج بأنه لا يستطيع الاستفادة عليها من البناء الذاتي.

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