خطوة بخطوة.. كيف تجتاز مقابلات الوظائف التعليمية بنجاح؟

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تبدأ إدارات التعليم، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، وذلك في مقرات الإدارات التي تم ترشيحهم عليها.





النتائج النهائية للمرشحين للوظائف التعليمية



معايير المفاضلة بين المترشحين للوظائف التعليمية



نصائح مهمة قبل إجراء المقابلة الشخصية



１- مهارات الوظيفة



２- دراسة الأسئلة



３- حدّد سبب رغبتك في الوظيفة



4- تأكد من لغة جسدك وطريقة تحدّثك



5- احترام موعد المقابلة



6- لا تستخدم هاتفك



7- ارتداء الملابس المناسبة



8- تجنب الثرثرة



وسيلي ذلك مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 1/5/2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.وحددت وزارة التعليم، 5/11/1445هـ كآخر موعد لتقديم الاعتذار عن الترشح وبداية تحديد الاحتياج التعويضي على أن تكون مباشرة المعلمين والمعلمات المعينين وبرنامج التهيئة والتدريب في 7/2/1446هـ.وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير:المعدل التراكمي (20%).أقدمية التخرّج (20%).درجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%).درجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).تبرز في هذا الإطار مجموعة من النصائح قبل إجراء المقابلة الشخصية، لتفادي التوتر والاستعداد لإجرائها في أجواء من الراحة والثقة.هنالك مهارات مرتبطة بكل وظيفة، لذلك عليك إبراز المهارات المطلوبة في إجاباتك، والإلمام بمهام الوظيفة المطلوبة، حتى يتسنى لك الإجابة بشكل صحيح.يمكن الاطلاع على الأسئلة الشائعة في هكذا مقابلات، وهو ما يمكن الحصول عليه من خلال عملية البحث، أو سؤال من سبق لهم إجراء مثل هذه المقابلات في نفس تخصصك، وتدرّب على الإجابة عليها بكل ثقة.سيساعدك معرفة إجابة هذا السؤال على رفع ثقتك بنفسك خلال المقابلة. كُن على أتمّ الاستعداد للإجابة بمراجعة الآتي: ما الذي دفعك للتقديم للوظيفة، وكيف ستنجز المهام الخاصة بها، وما مهاراتك التي ستسهل إتمامها؟تعتبر لغة الجسد مهمة جدًا، حيث إنها تعكس راحتك وثقتك خلال المقابلة. تأكد من تدريب نفسك على التحدث والجلوس بثقة، وتمرّن مع الأشخاص المقربين منك.لا تنس الذهاب قبل المقابلة بوقت كاف، على أن يكون لديك معرفة بموقع الإدارة التي ستجرى فيها المقابلة بشكل دقيق، وتناول وجبة إفطار مغذية لتستطيع التركيز خلال المقابلة.قبل أن تصل عليك إغلاق هاتفك أو تفعيل الوضع الصامت وعدم الرد على أيّة رسالة قد تصلك، فاستخدامك لهاتفك أثناء المقابلة أمارةٌ على عدم اهتمامك وشتات ذهنك، وقد يراها من يجري المقابلة عدم اهتمام به وأن لديك شيئًا أهم وأولى من حصولك على هذه الوظيفة.يجب ارتداء ملابس لائقة، ويُفضّل لك أن تظهر بمظهر رسمي ومختلف فهذا يدل على تحلّيك بروج الجدّية وأن الوظيفة تعني لك الكثير وبأنّك شخصية احترافية.احذر من التحدث كثيرًا ودون أن يُطلب منك ذلك، فلا يحتاج من يُجري معك مقابلة العمل إلى معرفة تفاصيل لا علاقة لها بطبيعة الوظيفة، اجعل إجاباتك موجزة ومباشرة وضمن السؤال الذي يُطرح عليك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.