أجواء صباحية ماطرة في المدينة وعسير (فيديو)

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على مدار أيام، يستمر هطول الأمطار بغزارة على المدينة
المنورة وعدد من مناطق المملكة.
وحتى صباح اليوم، هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة وعسير ومكة والباحة وجازان، سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.
أجواء صباحية ماطرة في المدينة وعسيروأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء صباحية ماطرة على
المدينة المنورة، وأبها في عسير، وذلك بالتزامن مع طقس غير مستقر وأجواء متقلبة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 29, 2023
اجواء جميلة وماطرة في
#المدينة_المنورة
الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
29 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | سعيد العطيفي
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أمطار رعدية على معظم مناطق المملكةودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة
البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية،
وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات
المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد
فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 29, 2023
صباح ممطر وجميل في #ابها
الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
29 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | سعيد مشهور
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أمطار رعدية وجريان السيول وأوضحت أن منطقة
مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد
ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل
وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية
والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 29, 2023
امطار ديمية في طيبة الطيبة#المدينة_الان
الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
29 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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