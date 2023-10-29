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أجواء صباحية ماطرة في المدينة وعسير (فيديو)

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أمطار المدينة
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على مدار أيام، يستمر هطول الأمطار بغزارة على المدينة المنورة وعدد من مناطق المملكة.
وحتى صباح اليوم، هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة وعسير ومكة والباحة وجازان، سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.اضافة اعلان

أجواء صباحية ماطرة في المدينة وعسير

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء صباحية ماطرة على المدينة المنورة، وأبها في عسير، وذلك بالتزامن مع طقس غير مستقر وأجواء متقلبة.


أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.


أمطار رعدية وجريان السيول

 وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.


رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

 وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة، ومناطق القصيم ونجران، ويتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية.

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