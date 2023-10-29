أجواء صباحية ماطرة في المدينة وعسير (فيديو)

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على مدار أيام، يستمر هطول الأمطار بغزارة على المدينة المنورة وعدد من مناطق المملكة.

وحتى صباح اليوم، هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة وعسير ومكة والباحة وجازان، سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب. اضافة اعلان





أجواء صباحية ماطرة في المدينة وعسير





اجواء جميلة وماطرة في

#المدينة_المنورة

الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

29 أكتوبر 2023 م

من | سعيد العطيفي

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. pic.twitter.com/Tihb3eEZBJ 🔴 فيديواجواء جميلة وماطرة فيالأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ29 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | سعيد العطيفي October 29, 2023

أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة





صباح ممطر وجميل في

الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

29 أكتوبر 2023 م

من | سعيد مشهور

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. pic.twitter.com/jXljI5IlwI 🔴 فيديوصباح ممطر وجميل في #ابها الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ29 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | سعيد مشهور October 29, 2023

أمطار رعدية وجريان السيول





امطار ديمية في طيبة الطيبة

الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

29 أكتوبر 2023 م

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. pic.twitter.com/SjNqAhbxlo 🔴 فيديوامطار ديمية في طيبة الطيبة #المدينة_الان الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ29 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ October 29, 2023

رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء صباحية ماطرة على المدينة المنورة، وأبها في عسير، وذلك بالتزامن مع طقس غير مستقر وأجواء متقلبة.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة، ومناطق القصيم ونجران، ويتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية.