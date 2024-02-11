أجواء باردة.. تساقط أمطار غزيرة على أبها في عسير

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استمرارًا
للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة
على أبها في منطقة عسير.
تساقط
أمطار غزيرة على أبهاوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت أبها لأمطار غزيرة مع
تقلبات جوية وأجواء باردة في عسير.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض،
القصيم والحدود الشمالية.
📍امطار #ابها الآن— طقس (@tqqs) February 11, 2024
الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ
11 فبراير 2024م
من | سلمان الشهري
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في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.