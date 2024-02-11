أجواء باردة.. تساقط أمطار غزيرة على أبها في عسير

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استمرارًا للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة على أبها في منطقة عسير.





تساقط أمطار غزيرة على أبها



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ

11 فبراير 2024م

من | سلمان الشهري

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. pic.twitter.com/qSejwvsC2V 📍امطار #ابها الآنالأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ11 فبراير 2024ممن | سلمان الشهري February 11, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت أبها لأمطار غزيرة مع تقلبات جوية وأجواء باردة في عسير.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.