يجري كالنهر.. شاهد قوة سيل قبة شمال شرق القصيم

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المدفقة كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار بمنطقة القصيم.





تدفق قوة سيل قبة شمال شرق القصيم





شمال شرق

الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ

11 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/5NE1zQAGYi 📍سيل شعيب السهل شرق قبةشمال شرق #القصيم الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ11 فبراير 2024م February 11, 2024

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



وأظهرت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفق سيل قبة شمال شرق القصيم، وسط تقلبات وأجواء باردة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.