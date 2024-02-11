الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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يجري كالنهر.. شاهد قوة سيل قبة شمال شرق القصيم

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سيل قبة بالقصيم
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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المدفقة كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار بمنطقة القصيم.اضافة اعلان

تدفق قوة سيل قبة شمال شرق القصيم

وأظهرت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفق سيل قبة شمال شرق القصيم، وسط تقلبات وأجواء باردة.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.


في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.

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