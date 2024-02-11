الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على الدمام بالشرقية

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استمرارًا للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من
المملكة، تساقطت اليوم الأحد، أمطار غزيرة على الدمام مع طقس غير مستقر بالمنطقة الشرقية.
الأمطار والسيول تُحوّل شوارع الباحة إلى أنهاروأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة الدمام لأمطار غزيرة مع تحول حفر الباطن إلى بحيرات مع
أجواء وتقلبات جوية.
أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء
من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.
امطار #الدمام_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 11, 2024
من عبدالعزيز الزهراني pic.twitter.com/QdU22hjPZX
في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.