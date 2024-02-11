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الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على الدمام بالشرقية

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أمطار الدمام
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استمرارًا للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الأحد، أمطار غزيرة على الدمام مع طقس غير مستقر بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

الأمطار والسيول تُحوّل شوارع الباحة إلى أنهار

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة الدمام لأمطار غزيرة مع تحول حفر الباطن إلى بحيرات مع أجواء وتقلبات جوية.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.

في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.

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