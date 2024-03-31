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إحباط محاولة تهريب مليون حبة "كبتاجون" في ميناء ضباء مخبأة بطريقة غريبة (فيديو)

كبتاجون
مخدر الكبتاجون
أ أ
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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء، من إحباط محاولة تهريب 1,001,131 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.اضافة اعلان

تفاصيل عملية الضبط

 وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل إرسالية شمام، وذلك بإخفاء الحبوب في تجويف ثمار  الشمام، وتغليفها.
 وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة.

جهود الإبلاغ عن عمليات التهريب

 وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر  مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
 ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني
 ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.



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