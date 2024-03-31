إحباط محاولة تهريب مليون حبة "كبتاجون" في ميناء ضباء مخبأة بطريقة غريبة (فيديو)

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء، من إحباط محاولة تهريب 1,001,131 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.





تفاصيل عملية الضبط



جهود الإبلاغ عن عمليات التهريب

