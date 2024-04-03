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كيف يتم دفع ضريبة التصرفات العقاريه للورثة؟.. الزكاة تجيب

الزكاة
هيئة الزكاة
أ أ
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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طريقة وآلية دفع ضريبة التصرفات العقاريه لورثة المتوفى.

ضريبة التصرفات العقارية للورثة

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ، كيف يتم دفع ضريبة التصرفات العقاريه لورثة متوفى ، حيث إن المتوفى لا يمكن أن يسجل الدخول بسبب الوفاة؟".
وأجابت الهيئة، بقولها: "وعليكم السلام .. عزيزي عبدالعزيز، يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة".
وأضافت أنه يجب إدخال نوع هوية أحد أطراف الوكالة، رقم هوية أحد أطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية، ويتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى".

إعفاء المكلفين من غرامات التأخر

كذلك دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.

 وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة من المبادرة

 وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
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