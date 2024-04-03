كيف يتم دفع ضريبة التصرفات العقاريه للورثة؟.. الزكاة تجيب

أ أ
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طريقة وآلية دفع ضريبة التصرفات العقاريه لورثة المتوفى.
ضريبة التصرفات العقارية للورثةجاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ، كيف يتم دفع ضريبة التصرفات العقاريه لورثة متوفى ، حيث إن المتوفى لا يمكن أن يسجل الدخول بسبب الوفاة؟".
وأجابت الهيئة، بقولها: "وعليكم السلام .. عزيزي عبدالعزيز، يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة".
وأضافت أنه يجب إدخال نوع هوية أحد أطراف الوكالة، رقم هوية أحد أطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية، ويتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى".
إعفاء المكلفين من غرامات التأخركذلك دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.